أردوغان يغادر تركيا ..

الإثنين 08 أكتوبر-تشرين الأول 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - الأناضول

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وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الإثنين إلى العاصمة المجرية بودابست، للبدء بزيارته الرسمية إلتي تستغرق يومين.

واستقبل الرئيس المجري جوناس ادر، في القصر الرئاسي، نظيره التركي بمراسم استقبال رسمية.

وعقب عزف النشيد الوطني لكلا البلدين، حيا الزعيمان منصة الشرف، وقدّم كل منهما وفد بلاده إلى الآخر.

وبعد الانتهاء من لقائهما الثنائي، سيترأس أردوغان ونظيره المجري، اجتماعا لوفدي البلدين.

ويرافق أردوغان في الزيارة، عقيلته أمينة أردوغان، ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ووزيرا التجارة، والنقل والمواصلات.