علي محسن الاحمر يعلن عن «اجراءات وتسهيلات» للمنظمات العاملة في المحافظات المحررة

الإثنين 08 أكتوبر-تشرين الأول 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- سبأ

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اعلن نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن الاحمر ، اليوم الاثنين 8 اكتوبر/تشرين الاول 2018م، استعداد الشرعية منح كل التسهيلات والاجراءات للمنظمات الانسانية العاملة في اليمن.

وجدد محسن، استعداد الشرعية وكل مؤسسات الدولة منح التسهيلات والإجراءات اللازمة التي من شأنها تعزيز العلاقات مع المنظمات الإنسانية وتسهيل مهامها في المناطق المحررة بما يخدم أبناء الشعب اليمني والتخفيف من معاناتهم اليومية.

والتقى الاحمر اليوم - طبقا لوكالة سبأ- وفد منظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم (إسلاميك ريليف) برئاسة مستشار المنظمة مبارك السويكت لمناقشة الجهود الإغاثية والإنسانية للمنظمة في اليمن .

واستمع نائب رئيس الجمهورية إلى تقرير عن دور المنظمة في مجال العمل الإنساني حول العالم ومنها اليمن والمكاتب المختلفة لها في عدد من محافظات الجمهورية وشراكتها مع مختلف المنظمات والمشاريع التي تم تنفيذها في عموم اليمن.

وأشاد بدور المنظمة الإغاثي مع بقية المنظمات وفي مقدمتها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية التي كان لها دوراً إيجابياً في التخفيف من الوضع الإنساني الصعب الذي خلفه انقلاب ميليشيا الحوثي الانقلابية، مثمنا الدعم الأخوي الصادق للاقتصاد اليمني من قبل قيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

ونوه نائب الرئيس إلى مساعي الحوثيين لمضاعفة معاناة اليمنيين واحتكارهم للمساعدات الإنسانية المقدمة من كل المنظمات وتسيسها بما يخدم توجههم الطائفي الأيدلوجي التخريبي والمتاجرة بتلك المساعدة وبيعها في الأسواق، داعياً كل المنظمات والمهتمين في المجال الإغاثي والإيوائي إلى مضاعفة الجهود لتحسين الوضع الإنساني المأساوي لليمنيين والحرص على التحقق من وصول المساعدات لمستحقيها.

من جانبه عبر وفد المنظمة عن التقدير والشكر لتعاون واهتمام نائب رئيس الجمهورية، منوهين إلى جاهزية المنظمة بتقديم العون والمساعدة والتعاون مع مختلف المنظمات للقيام بمهامها الإنسانية المنوطة بها وأن إغاثة أبناء الشعب اليمني تقع في مقدمة أولوياتها.