سلاح الجو لقوات التحالف يشن غارات جوية غير مسبوقة على مواقع وتمركز المليشيات بـ«تعز»

الإثنين 08 أكتوبر-تشرين الأول 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس -خاص

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شن طيران التحالف العربي اليوم الاثنين غارات جوية مكثفة على مواقع مليشيات الحوثي وثكنات عسكرية في جبهة رسيان بالبرح في مديرية مقبنة غرب تعز.



وذكر المركز الاعلامي لألوية العمالقة على ان الغارات كبدت المليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد ومصرع العشرات منهم

واستهدفت الغارات الجوية بعض القناصة في تلك المواقع التي كانت تستخدمها المليشيات الحوثية لقنص واستهداف المواطنين

وتمكن طيران التحالف العربي من تدمير العديد من الدبابات والآليات العسكرية شمال غرب العريش التي كانت تستخدمها مليشيات الحوثي لقصف الأهالي والسكان

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