أبوظبي تعيد الرجل الاول لها في اليمن الى الرياض ومصادرنا تكشف عن «طبخة سياسية» مشبوهة - تفاصيل

الإثنين 08 أكتوبر-تشرين الأول 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

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كشفت مصادر سياسية مطلعة اليوم الاثنين 8 اكتوبر/تشرين الاول 2018م، عن ضغوط جديدة تمارس على الرئاسة والحكومة الشرعية، بهدف اعادة الشخصية المثيرة للجدل خالد بحاح رئيس الحكومة السابق الى الواجهة وتكليفه بمنصب رفيع.

وافادت المصادر في حديث لموقع «مأرب برس الاخباري» ان اطرافا في التحالف تضغط لاعادة بحاح الى واجهة المشهد السياسي رغم رفض الرئيس هادي.

وامس الاحد اعلن خالد بحاح عودته الى العاصمة الرياض قادما من الامارات وكتب على حسابه في تويتر «حمدالله وصلنا إلى عاصمة المملكة العربية السعودية مدينة الرياض بعد غياب 6 أشهر» ، لتكشف مصادرنا بأن الدعوة وجهت له من السعودية وقدم من الامارات حيث يعد بحاح الرجل الاول لابوظبي .

وطبقا للمصادر فإن بعض الاطراف تطمع في صناعة مشهد سياسي جديد بعيد عن القرارات الاممية ، خاصة في ظل توافق اماراتي حوثي على شخصية بحاح.

مراقبون ربطوا بين قضية الانهيار الاقتصادي القائم في البلد، مع طبخة سياسية يسعى التحالف (الامارات تحديدا) لتمريرها، وهو ما المح اليه بن دغر في تغريدات تابعها مأرب برس على حسابه في تويتر قبل يومين ، وذكر فيها تمكن حكومته من تجاوز ازمة الريال رغم ما وصفه «بغدر الاخ والصديق» ورغم «التهديد والوعيد».

وفي مستجد عودة بحاح الى الرياض تذكير بحديث قريب لوزير النقل اليمني صالح الجبواني ، الذي اشار صراحة الى دولة الامارات ، وقال ان هناك من ساهم في بالدفع بانهيار العملة لغرض ابتزاز الرئيس والاطاحة بحكومة بن دغر واستبدالها بحكومة تشظي.