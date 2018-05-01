تحذير من «عاصفة مدارية» تضرب اليمن وهذا ماسيحدث خلال الساعات القادمة

التحالف يوجه دعوة ستسهم في استقرار العملة اليمنية الكشف عن خلايا حوثية تستهدف دول التحالف خبر يهز العالم مقتل شابة اعلامية خنقاً بعد اغتصابها كشف «معتقلات سرية» جديدة استحدثها الحوثيون مؤخرا في «صنعاء» فنانو ونجوم تركيا .. يتخذون قرارا وطنيا لدعم اقتصاد بلدهم «عملية كبرى» تشعل الحديدة مجددا.. قوات الشرعية تسيطر على معسكرات الحوثي والتحالف يحذر وبوارجه تفتك بالمليشيا أردوغان يغادر تركيا .. علي محسن الاحمر يعلن عن «اجراءات وتسهيلات» للمنظمات العاملة في المحافظات المحررة رئيس الحكومة يبشر «بمشاريع ترى النور قريبا» ويحذر من «تقسيم اليمن والانقلاب والخيانة» سلاح الجو لقوات التحالف يشن غارات جوية غير مسبوقة على مواقع وتمركز المليشيات بـ«تعز»
اعلنت غرفة الأرصاد الجوية بمحافظة حضرموت (شرقي اليمن)، اليوم الاثنين، 8 اكتوبر/تشرين الاول، أن عاصفة مدارية تحت مسمى "لُبان" تقترب من مياه اليمن الإقليمية الشرقية وخليج عدن.
وقالت الغرفة « إن بيانات الخرائط وصور الاقمار الصناعية رصدت عاصفة مدارية وسط غرب بحر العرب وذلك عند 3:00 فجراً بالتوقيت المحلي».
وأضافت أن «العاصفة تتمركز على خط عرض (12.4 درجة شمالاً) وخط طول (62.3 درجة شرقاً) بسرعة تتراوح بين (35- 40 عقدة ) ويبعد مركزها 760 كم من جزيرة سقطرى وتتحرك باتجاه الشمال الغربي لتقترب من مياه بلادنا الإقليمية الشرقية وخليج عدن» .
وأكدت "أن الحالة المدارية تتحرك نحو شرق مياه خليج عدن ومن المتوقع أن تؤثر على المحافظات الشرقية لليمن.
ودعت إلى ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وذلك بتقدم حزام السحب الركامية الممطرة بغزارة وما يصاحبها من جريان للأودية والشعاب خلال الفترة من مساء يوم الأربعاء (بعد غد) إلى مطلع الأسبوع المقبل.
وأشارت إلى أنها ستنشر بيان رقم 2 حول أية مستجدات للحالة الجوية، محذرة في ذات الوقت جميع الصيادين ومرتادي البحر بالمياه الإقليمية في شرق خليج عدن وبحر العرب بأخذ أقصى الحيطة والحذر وعدم الإبحار بفعل اشتداد في سرعة الرياح و هيجان الأمواج بالفترة المحددة أعلاه.