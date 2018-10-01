بعد الاعلان عن تحشيد قوات عسكرية ضخمة الى الحديدة - الطيران يفتك بالحوثيين والبوارج تقصفهم بعنف - اخر المستجدات

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قصفت مقاتلات التحالف العربي ، بقيادة السعودية ، اليوم الاثنين 8اكتوبر/تشرين الاول 2018م ، مواقع وتجمعات الانقلابيين ، في الحديدة (غربي اليمن) ، بعد الاعلان عن بدء عمليات عسكرية كبرى لتحرير كامل المحافظة.
وشنت مقاتلات التحالف العربي، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، خمس غارات على تجمعات ومواقع مليشيات الحوثي بالحديدة، غربي اليمن.
وأسفرت الغارات التي استهدفت تجمعات الحوثيين بمعسكر الحرس السابق بكيلو 16 شرق و معسكر الدفاع الجوي بمنطقة الجبانة والقاعدة البحرية برأس كثيب بمدينة الحديدة، عن عدد من القتلى والجرحى في صفوف مليشيات الحوثي.
وقال مصادر ميدانية ان الغارات اسفرت عن مصرع القيادي في ميليشيات الحوثي المدعو هشام عبدالصمد الخالد، مصرعه مع عدد من عناصر الميليشيات.
وامس الاحد دفعت قوات الجيش، بتعزيزات عسكرية الى تخوم الحديدة ووزع منشورات تحذيرية للسكان.
كما قصفت بوارج قوات التحالف مواقع وتجمعات للميليشيات شرقي مديرية الدريهمي وفي ضواحي مدينة الحديدة.