الفرنسي كريم بنزيما على قائمة أعرق الجوائز الكروية لهذا العام

الإثنين 08 أكتوبر-تشرين الأول 2018 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- متابعات

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كريم بنزيما هو أول لاعب فرنسي يتمّ ضمّ اسمه، هذا الإثنين، إلى أسماء اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام، والتي تقدّمها مجلة "فرانس فوتبول" العريقة.

وتضمّ القائمة ثلاثين مرشحاً للفوز بالجائزة التي تعتبر الأكبر عالمياً، والتي فاز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالنسخة الأخيرة منها.

وفاز مهاجم ريال مدريد الإسباني، كريم بنزيما، أربع مرات بدوري أبطال أوروبا، وهو افتتح للتو موسمه العاشر مع النادي الملكي ولكنه لم يؤد موسماً كبيراً في العام الماضي بحسب مراقبين رياضيين.

وكان بنزيما قد حلّ في المركز الخامس والعشرين في القائمة النهائية من نسخة السنة الماضية من الجائزة نفسها، واستغلّ الفرصة بعد الإعلان عن اسمه لينتقد آنذاك ما سمّاه "سحب القرعة".

وسيم الإعلان في الساعات المقبلة عن أسماء القائمة كاملة على أن يتمّ الإعلان عن خليفة رونالدو في وقت لاحق.

وتمّ حتى الساعة الإعلان عن أسماء خمسة لاعبين فيها وهم الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد - إسبانيا) والأرجنتيني سيرجيو أغويرو (مانشستر سيتي - إنجلترا) والأرغوياني إديسون كافاني (باري سان جيرمان - فرنسا) والوايلزي غاريث بايل (ريال مدريد - إسبانيا) وحارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر (ليفربول - إنجلترا).

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