لاعب يمني ينضم لنادي انترناسيونال البرازيلي.. تعرف عليه؟

الإثنين 08 أكتوبر-تشرين الأول 2018 الساعة 12 مساءً / مأرب برس- متابعات

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قال لاعب المنتخب اليمني لكرة القدم، أحمد السروري، إنه وقع مع نادي انترناسيونال البرازيلي، للعب في صفوف النادي الأبرز في البرازيل.

وكتب اللاعب السروري، خبر التوقيع مع الفريق البرازيلي على صفحته في الفيسبوك، وسرعان ما تناقله النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

كما أكدت الصفحة الرسمية للمنتخب اليمني لكرة القدم على الفيسبوك الخبر، وهنأت اللاعب اليمني بهذا الإنجاز.

ويتصدر انترناسيونال الدوري البرازيلي، الذي يعد أحد أقوى الدوريات العالمية، في رياضة كرة القدم.

ويبلغ عمر اللاعب اليمني، الذي ينحدر من مدينة تعز (جنوب غرب اليمن) 23 عاماً، ويلعب مع المنتخب الأولمبي اليمني، وتدرج في منتخبات الفئات العمرية المختلفة.

ويعتبر احتراف اللاعب اليمني الشاب في الدوري البرازيلي إنجازاً غير مسبوق في تاريخ الرياضة اليمنية.

وسبق للاعبين يمنيين الاحتراف في الدول المجاورة والإقليمية، في دوريات سلطنة عمان والبحرين والإمارات، وأندية الدرجة الثانية في السعودية ومصر، غير أنها الأولى التي يحترف فيها لاعب يمني في دولةٍ كالبرازيل، والتي تتمتع بسمعة كروية عالمية كبيرة.

ويأمل كثير من متابعي الكرة اليمنية، أن يستفيد اللاعب السروري من الخبرات الكروية والمهارية والتنافسية الكبيرة التي يتميز بها الدوري البرازيلي، وتنعكس على الفكر الكروي والثقافي الكروية لللاعب، ويستفيد منها المنتخب الوطني.