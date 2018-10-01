ميليشيات الحوثي تخشى فقدان زمام السيطرة .. انتفاضة صنعاء تزيد من تعقيد أوضاع الحوثيين الميليشيات تعبث بشركة الاتصالات في صنعاء فيديو يفضح ميليشيات الحوثي .. هكذا تتاجر بالمساعدات الإنسانية اعتقالات حوثية ومطاردات للناشطين .. والحكومة تندد وتدعو المجتمع الدولي إلى التدخل معلم يحول منزله إلى مدرسة لـ 700 طالب وطالبة في تعز هلاك قيادي حـوثي من العيار الثقيل «المليونير الفقير» يملك 18 مليون دولار دون أن يعلم دعوة هامة مـن «عـلي مـحـسن الاحـمـر» الى كافة ابناء الشعب اليمني «بيــان» هام للأمــم المتحدة بشأن جرائم المليشيات بحق اليمنيين العثور على جثة مواطن سعودي بإسطنبول
أفادت مصادر في صنعاء، بأن أحد مشرفي ميليشيات الحوثي الانقلابية هاجم أمس الأحد، مبنى المقر الرئيسي لشركة يمن موبايل للهاتف النقال في حي الجراف واقتحموا مكتب مديرها وعبثوا به وسط سخط عارم من الموظفين.
ونقلت وسائل إعلامية نقلاً عن المصادر «أن موظفي الشركة فوجئوا باقتحام مسلحين يقودهم المدعو «بكر السحيمي» مشرف ميليشيات الحوثي في مدينة الاتصالات بحي الجراف ظهر أمس، وباشروا فور اقتحامهم المبنى بمكتب المدير التنفيذي لشركة يمن موبايل «عامر هزاع» حيث عبثوا به وعلقوا لواصق وشعاراتهم الطائفية الكهنوتية في مكتبه».