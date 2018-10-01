الميليشيات تعبث بشركة الاتصالات في صنعاء

الإثنين 08 أكتوبر-تشرين الأول 2018 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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أفادت مصادر في صنعاء، بأن أحد مشرفي ميليشيات الحوثي الانقلابية هاجم أمس الأحد، مبنى المقر الرئيسي لشركة يمن موبايل للهاتف النقال في حي الجراف واقتحموا مكتب مديرها وعبثوا به وسط سخط عارم من الموظفين.

ونقلت وسائل إعلامية نقلاً عن المصادر «أن موظفي الشركة فوجئوا باقتحام مسلحين يقودهم المدعو «بكر السحيمي» مشرف ميليشيات الحوثي في مدينة الاتصالات بحي الجراف ظهر أمس، وباشروا فور اقتحامهم المبنى بمكتب المدير التنفيذي لشركة يمن موبايل «عامر هزاع» حيث عبثوا به وعلقوا لواصق وشعاراتهم الطائفية الكهنوتية في مكتبه».