ميليشيات الحوثي تخشى فقدان زمام السيطرة .. انتفاضة صنعاء تزيد من تعقيد أوضاع الحوثيين الميليشيات تعبث بشركة الاتصالات في صنعاء فيديو يفضح ميليشيات الحوثي .. هكذا تتاجر بالمساعدات الإنسانية اعتقالات حوثية ومطاردات للناشطين .. والحكومة تندد وتدعو المجتمع الدولي إلى التدخل معلم يحول منزله إلى مدرسة لـ 700 طالب وطالبة في تعز هلاك قيادي حـوثي من العيار الثقيل «المليونير الفقير» يملك 18 مليون دولار دون أن يعلم دعوة هامة مـن «عـلي مـحـسن الاحـمـر» الى كافة ابناء الشعب اليمني «بيــان» هام للأمــم المتحدة بشأن جرائم المليشيات بحق اليمنيين العثور على جثة مواطن سعودي بإسطنبول
كشف فيديو فضيحة جديدة لميليشيا الحوثي الإيرانية، وأظهرت لقطات مصورة بثتها قناة إسكاي نيوز عربية قيام عناصر الميليشيا ببيع المساعدات الإنسانية الدولية في السوق السوداء بصنعاء، التي تشهد هبة شعبية احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية.
وأظهرت اللقطات المصورة عناصر الميليشيا التابعة لإيران وهم يبيعون في شوارع العاصمة المنكوبة بسبب انتهاكاتهم المستمرة، السلع الغذائية التي كان من المفترض أن تصل مجاناً إلى بيوت اليمنيين.
والمنظمات الدولية تستعين بقيادات حوثية ومنظمات محلية تابعة لهم في توزيع المعونات وإعداد كشوفات المحتاجين، فيقوم هؤلاء بتحويل هذه المساعدات إلى السوق السوداء، لبيعها ورفد خزائنهم بالمال.