فيديو يفضح ميليشيات الحوثي .. هكذا تتاجر بالمساعدات الإنسانية

الإثنين 08 أكتوبر-تشرين الأول 2018 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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كشف فيديو فضيحة جديدة لميليشيا الحوثي الإيرانية، وأظهرت لقطات مصورة بثتها قناة إسكاي نيوز عربية قيام عناصر الميليشيا ببيع المساعدات الإنسانية الدولية في السوق السوداء بصنعاء، التي تشهد هبة شعبية احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وأظهرت اللقطات المصورة عناصر الميليشيا التابعة لإيران وهم يبيعون في شوارع العاصمة المنكوبة بسبب انتهاكاتهم المستمرة، السلع الغذائية التي كان من المفترض أن تصل مجاناً إلى بيوت اليمنيين.

والمنظمات الدولية تستعين بقيادات حوثية ومنظمات محلية تابعة لهم في توزيع المعونات وإعداد كشوفات المحتاجين، فيقوم هؤلاء بتحويل هذه المساعدات إلى السوق السوداء، لبيعها ورفد خزائنهم بالمال.