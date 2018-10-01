هلاك قيادي حـوثي من العيار الثقيل

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لقي القيادي في ميليشيات الحوثي المقدم هشام عبدالصمد الخالد مصرعه مع عدد من عناصر الميليشيات بغارة لطائرات تحالف الشرعية في جبهة الساحل الغربي جنوب محافظة الحديدة.
ويعتبر هشام الخالد أحد أبرز القيادات الحوثية في الشرطة العسكرية، وينتمي إلى مديرية الشغادرة بمحافظة حجة.
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