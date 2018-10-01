هلاك قيادي حـوثي من العيار الثقيل

الإثنين 08 أكتوبر-تشرين الأول 2018 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس -خاص

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لقي القيادي في ميليشيات الحوثي المقدم هشام عبدالصمد الخالد مصرعه مع عدد من عناصر الميليشيات بغارة لطائرات تحالف الشرعية في جبهة الساحل الغربي جنوب محافظة الحديدة.

ويعتبر هشام الخالد أحد أبرز القيادات الحوثية في الشرطة العسكرية، وينتمي إلى مديرية ‎الشغادرة بمحافظة حجة.

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