«المليونير الفقير» يملك 18 مليون دولار دون أن يعلم

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لم يكن يتخيل محمد عبد القادر صانع المثلجات في مدينة كراتشي التابعة لدولة باكستان أن يملك ملايين الدولارات التى لا يستطيع حصرها، فدخله اليومه من صناعة الايس كريم لايتجاوز 4 دولارات في أفضل الأحوال، ويعيش في حي فقير ومسكن متواضع في كراتشي، ولكن لم يتوقع أن تزيد حياته بؤساء أكثر من ذلك، حيث تفاجئ بالقبض علية من قبل الشرطة، على خلفية بلاغ مقدم ضده من قبل البنك المركزي، للكشف عن حسابه البنكي الذي يحتوي على 18 مليون دولار منذ أكثر من سنه.
تفاجئ الرجل المسكين وشعر بالصدمة الكبيرة، كيف يملك مثل هذا المبلغ الضخم دون أن يدري، وهو يعيش حياه معدومة ليس من المنطق أن يملك كل تلك الأموال، وتم التحقيق معه لساعات طويلة، وبعمل التحريات اللازمة تأكدت السلطات أنه ليس على علم بالأمر.
تعرضت العديد من المصارف في باكستان الفترة الماضية لعملية غسيل أموال تجاوزت 300 مليون دولار، من خلال فتح العديد من الحسابات الوهمية لأشخاص معدومين لن يفكروا يوما في فتح حساب بنكي، بعد ذلك يتم تحويل مبالغ ضخمة على تلك الحسابات على فترات متقاربة، مما دعي البنك المركزي لشعور بالقلق والريبة والبحث عن مرتكبي تلك الجرائم المالية.
بتأكيد شعر عبد القادر محمد رجل المثلجات بالفرحة الكبيرة في البداية عندما، وجد تلك الدولارات في حسابه ولكن سرعان ما تم تجميد تلك الأموال من قبل الدولة، ومصدرتها ومحاولت الوقوف على مرتكبي الجريمة.
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