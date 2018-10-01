آخر الاخبار

هلاك قيادي حـوثي من العيار الثقيل «المليونير الفقير» يملك 18 مليون دولار دون أن يعلم دعوة هامة مـن «عـلي مـحـسن الاحـمـر» الى كافة ابناء الشعب اليمني «بيــان» هام ﻿للأمــم المتحدة بشأن جرائم المليشيات بحق اليمنيين العثور على جثة مواطن سعودي بإسطنبول عاجل : تحرك عسكري مُفاجئ بـ« مطار عدن» لأول مرة في تاريخها .. طيران «اليمنية» تتسوّل الوقود وتترجى المُبيت اعتقال 5 مطلوبين امنيا بتعز حملة دولية تتهم الإمارات بسرقة ثروة اليمن السمكية الجوف تخسر احد ابرز الشخصيات الاجتماعية والتربوية في حادث مروري مؤسف

التجمع اليمني للاصلاح

العثور على جثة مواطن سعودي بإسطنبول

الأحد 07 أكتوبر-تشرين الأول 2018 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 3084

كشفت مصادر أمنية تركية، الأحد، تفاصيل بشأن العثور على مواطن سعودي متوف في غرفته بأحد فنادق مدينة إسطنبول.


وقالت المصادر في تصريح لوكالة "الأناضول" الرسمية، إن المواطن السعودي (36 عاما) من مواليد مدينة جدة، غربي المملكة، وتوفي يوم 6 أكتوبر 2018 في غرفته بأحد فنادق منطقة "يشيل كوي".

وأكدت المصادر أن الشرطة لم تعثر على إصابات في جثمان المتوفي أو آثار تدل على تعرضه للضرب.

وأوضحت أن الشرطة نقلت جثمان السعودي إلى الطب الشرعي، الذي أكد أن حالة الوفاة وقعت إثر تدهور حالته الصحية، بعد عملية شفط دهون.

.

إقراء أيضاً
مستجدات في قضية «خاشقجي» - اسرته تكشف تفاصيل آخر اتصال معه وقصة التركية «خديجة»
أردوغان يتحدث حول «خاشقجي» ويكشف عن توقعات ايجابية بشأن حالته
السعودية تدفع عن نفسها تهم «تصفية خاشقجي» وترسل وفدا امنيا
محمد بن سلمان يكشف عن تطور خطير وهام في قضية ولاية المرأة
كيري يكشف عن زعيمين عربيين طالبا واشنطن بقصف إيران
روسيا تكشف عن الهدف الرئيسي لاتفاق إدلب
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2018 مأرب برس