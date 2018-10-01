العثور على جثة مواطن سعودي بإسطنبول

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كشفت مصادر أمنية تركية، الأحد، تفاصيل بشأن العثور على مواطن سعودي متوف في غرفته بأحد فنادق مدينة إسطنبول.
وقالت المصادر في تصريح لوكالة "الأناضول" الرسمية، إن المواطن السعودي (36 عاما) من مواليد مدينة جدة، غربي المملكة، وتوفي يوم 6 أكتوبر 2018 في غرفته بأحد فنادق منطقة "يشيل كوي".
وأكدت المصادر أن الشرطة لم تعثر على إصابات في جثمان المتوفي أو آثار تدل على تعرضه للضرب.
وأوضحت أن الشرطة نقلت جثمان السعودي إلى الطب الشرعي، الذي أكد أن حالة الوفاة وقعت إثر تدهور حالته الصحية، بعد عملية شفط دهون.
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