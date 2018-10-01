عاجل : تحرك عسكري مُفاجئ بـ« مطار عدن»

الأحد 07 أكتوبر-تشرين الأول 2018 الساعة 11 مساءً / مأرب برس -خاص

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قالت مصادر محلية بالعاصمة المؤقتة عدن على انها شاهدت قبل قليل عددا من المدرعات والدبابات المتواجدة بمطار عدن الدولي تتحرك باتجاه الخط البحري.

واضافت المصادر لـ«مأرب برس» على ان رتل المدرعات والدبابات سلك الخط المؤدي الى المنصورة دون معرفة ما هي المهمة الذي تحرك من اجلها

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