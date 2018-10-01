آخر الاخبار

هلاك قيادي حـوثي من العيار الثقيل «المليونير الفقير» يملك 18 مليون دولار دون أن يعلم دعوة هامة مـن «عـلي مـحـسن الاحـمـر» الى كافة ابناء الشعب اليمني «بيــان» هام ﻿للأمــم المتحدة بشأن جرائم المليشيات بحق اليمنيين العثور على جثة مواطن سعودي بإسطنبول عاجل : تحرك عسكري مُفاجئ بـ« مطار عدن» لأول مرة في تاريخها .. طيران «اليمنية» تتسوّل الوقود وتترجى المُبيت اعتقال 5 مطلوبين امنيا بتعز حملة دولية تتهم الإمارات بسرقة ثروة اليمن السمكية الجوف تخسر احد ابرز الشخصيات الاجتماعية والتربوية في حادث مروري مؤسف

التجمع اليمني للاصلاح

عاجل : تحرك عسكري مُفاجئ بـ« مطار عدن»

الأحد 07 أكتوبر-تشرين الأول 2018 الساعة 11 مساءً / مأرب برس -خاص
عدد القراءات 7562

قالت مصادر محلية بالعاصمة المؤقتة عدن على انها شاهدت قبل قليل عددا من المدرعات والدبابات المتواجدة بمطار عدن الدولي تتحرك باتجاه الخط البحري.

واضافت المصادر لـ«مأرب برس» على ان رتل المدرعات والدبابات سلك الخط المؤدي الى المنصورة دون معرفة ما هي المهمة الذي تحرك من اجلها

.

إقراء أيضاً
هلاك قيادي حـوثي من العيار الثقيل
دعوة هامة مـن «عـلي مـحـسن الاحـمـر» الى كافة ابناء الشعب اليمني
«بيــان» هام ﻿للأمــم المتحدة بشأن جرائم المليشيات بحق اليمنيين
لأول مرة في تاريخها .. طيران «اليمنية» تتسوّل الوقود وتترجى المُبيت
اعتقال 5 مطلوبين امنيا بتعز
حملة دولية تتهم الإمارات بسرقة ثروة اليمن السمكية
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2018 مأرب برس