لأول مرة في تاريخها .. طيران «اليمنية» تتسوّل الوقود وتترجى المُبيت

الأحد 07 أكتوبر-تشرين الأول 2018 الساعة 11 مساءً / مأرب برس -خاص

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قررت شركة الخطوط الجوية اليمنية، امس السبت، تزويد رحلاتها المنطلقة من مطار عدن الدولي جنوبي اليمن، بالوقود من جيبوتي نظرا لعدم توفر الوقود بمطار عدن.



وقالت الشركة يوم امس في صفحتها على "فيس بوك"«نظرا لعدم توفر الوقود في شركة النفط بمطار عدن، وعدم استطاعتنا التزود بالوقود من مطار عدن الدولي، وحرصا من قيادة الشركة في خدمة مسافريها، فقد وجه الكابتن أحمد العلواني «رئيس مجلس إدارة الشركة» بتوجيه جميع رحلاتنا ليوم غد الأحد الموافق 7 أكتوبر/تشرين الأول عبر مطار جيبوتي للتزود بالوقود»

وفي منتصف اغسطس الماضي ، تداول ناشطون وثيقة رسمية صادرة من رئيس مجلس اداره «طيران اليمنية»لقادة التحالف بالسماح لطائرات الشركة المبيت في مطار عدن «جنوبي اليمن» في اشارة للضباط الاماراتيين، حيث يخضع المطار لسيطرة ابوظبي

ويعكس هذا الوضع المزري التي تعانية الخطوط الجوية اليمنية حجم سيطرة الامارات وتحكمها في المنشأت الحيوية الذي يفترض ان تكون خاضعه للحكومة “الشرعية” وتعمل تحت اشرافها.

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