اعتقال 5 مطلوبين امنيا بتعز

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قالت الاجهزة الأمنية بمحافظة تعز، يوم الاحد، إنها اعتقلت خمسة عناصر مطلوبين أمنياً، بعدما نفذت عملية أمنية لاعتقالهم.
وذكر قائد الحملة الأمنية النقيب عبدالله النقيب في تصريحات نقلت عنه، قوله، ان "الحملة تعرضت أثناء مرورها في حي الجمهوري لإطلاق نار من قبل عناصر خارجة عن القانون".
وأضاف أن القوات الامنية اشتبكت معهم، وقامت بملاحقتهم وضبط 5 منهم، فيما لا تزال عملية ملاحقة الباقيين مستمرة.