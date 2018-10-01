الجوف تخسر احد ابرز الشخصيات الاجتماعية والتربوية في حادث مروري مؤسف

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توفي يوم امس السبت 6 اكتوبر/تشرين الاول 2018م ، محمد عبدالله كعوات امين عام حزب الاصلاح بمحافظة الجوف (شرقي اليمن).
وقالت مصادر مقربة من اسرة كعوات لموقع مأرب برس ، ان الفقيد توفي بحادث مروري على طريق مارب - الجوف ، مساء السبت ، كما توفي معه احد ابناءه ويدعى سنان و٢ مرافقيه.
و يعد كعوات واحدا من اهم الشخصيات الاجتماعية والتربوية في محافظة الجوف ، وعرف عنه العمل بصمت بعيدا عن الاعلام.
كما نشط في مجال الدعوة وكان يوصف برجل الدعوة الاول في المحافظة.