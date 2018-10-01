تعرف على أفضل بلد عربي أمنا وسلاما على النساء

الأحد 07 أكتوبر-تشرين الأول 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تصدرت سلطنة عمان قائمة أفضل الوجهات الأكثر سلما وأمانا لمعيشة النساء؛ حيث جاءت في المركز الأول عربيا والثاني عالميا، وذلك ضمن استطلاع شبكة "انترنيشن" الألمانية، وهو الاستطلاع المعروف عالميا باسم "ايكسبات انسيدر".

وجاءت السلطنة في الترتيب بعد لوكسمبرج، ثم جاءت النرويج في المركز الثالث، ثم نيوزيلاندا، وسويسرا، وفنلندا، وسنغافورة، والدنمارك، والإمارات العربية المتحدة، وأخيرا كندا.

كما جاءت السلطنة ضمن قائمة أفضل 10 وجهات في العالم الأكثر سلما وأمنا للمعيشة في الخارج، حيث حصلت على المركز الثاني عربيا والعاشر عالميا و حصلت على تصنيفات عالية في نفس الاستطلاع أسهمت في حصول السلطنة على مراكز متقدمة بالمقارنة بدول أخرى عربية وعالمية.

وأكدت الشبكة الألمانية أن السلامة والأمن هي دون شك أقوى مؤشر فرعي في الاستطلاع في دول الخليج، مشيرة إلى أنه وعلى الرغم من وجود تفاوت كبير بين دول المنطقة في هذا الصدد فإن السلطنة تحتل مرتبة متقدمة في قائمة الدول العشر الأول.

وأشار الاستطلاع إلى أن 61% من المغتربين في السلطنة منح الاستقرار السياسي في السلطنة أفضل تقييم ممكن، في حين شهد 94% تقريبا من المشاركين في الاستطلاع على هدوء البلاد.

وبحسب أحد المغتربين في السلطنة، قال: "إنها بلد هادئ وسلمي، يتمتع بجمال طبيعي هائل وشعب ودود للغاية".

وأوضح تقرير المسح السنوي لـ"إيكسبات إنسايدر" وهو أحد أكثر التقارير شمولية حول العالم حول المعيشة في الخارج: "أن الفضل في هذا الإنجاز يعود للخدمات والسياسات التي تتبعها السلطنة ونظرا لقيم التسامح والتعايش التي تسود المجتمع العماني".

ويعتمد تصنيف شبكة "إنترنيشن" على التركيز على مواضيع مهمة في الترتيب في مقدمتها "جودة الحياة" و"العمل في الخارج" و"تكلفة المعيشة"؛ وغير ذلك، بالإضافة إلى بعض المؤشرات الفرعية على قائمتها عنصر "السلامة والأمن"، والتي هي جزء من مؤشر جودة الحياة.

ويتكون هذا من ثلاثة عوامل، السلم والسلامة الشخصية والاستقرار السياسي.

وقامت شبكة "إنترنيشن" بنشر النتائج التي جمعت لإنشاء ترتيب عالمي لأخطر الأماكن للعيش في الخارج، كما قامت بنشر النتائج لإنشاء تصنيف عالمي للنساء، والذي كان مبنيا على ردود 85.555 امرأة ممن شملهن الاستطلاع.

وهو المؤشر الذي حصلت فيه السلطنة على المركز الأول عربيا لمعيشة المرأة وأمنها.