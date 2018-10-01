لماذا تراجعت كل البورصات العربية اليوم

الأحد 07 أكتوبر-تشرين الأول 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - الأناضول

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تراجعت البورصات العربية بنحو جماعي في نهاية تداولات اليوم الأحد، مع غياب المحفزات وترقب نتائج الشركات الربعية، على الرغم من المكاسب القوية في أسواق النفط.

ووفق حسابات "الأناضول"، صعدت أسعار النفط في الأسبوع الماضي بعدما زاد الخام الأمريكي "نايمكس" بنحو 1.3 بالمائة إلى 74.34 دولارا للبرميل.

فيما ارتفع خام القياس العالمي "برنت" بنحو 1.4 بالمائة إلى 84.16 دولارا للبرميل.

وقال محمد الجندي، مدير إدارة البحوث الفنية لدى "أرباح" السعودية لإدارة الأصول في اتصال هاتفي مع "الأناضول": غلب التراجع على أداء البورصات العربية في ظل غياب المحفزات، إضافة إلى الترقب المسيطر على المستثمرين، انتظارا لنتائج الشركات عن الربع الثالث.

وجاءت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، في صدارة الأسواق الخاسرة، مع هبوط مؤشرها الرئيس "تأسي" بنسبة 1.3 بالمائة إلى 7893 نقطة، بضغط هبوط الأسهم القيادية في قطاعي المصارف والمواد الأساسية والاتصالات.

ونزلت بورصة قطر بنسبة 0.56 بالمائة إلى 9847 نقطة، مع تراجع قطاعات الاتصالات والبنوك والعقارات، بنحو 1.02 بالمائة و0.68 بالمائة و0.56 بالمائة على الترتيب.

وفي الإمارات، انخفضت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.34 بالمائة إلى 4990 نقطة، لتهبط دون حاجز 5 آلاف نقطة، مع نزول سهمي "أبوظبي الأول" و"اتصالات" و"أبوظبي التجاري".

فيما تراجعت بورصة دبي المجاورة بنحو محدود بلغت نسبته 0.06 بالمائة إلى 2790 نقطة، مع انخفاض أسهم العقار يتصدرها "إعمار العقارية" و"أرابتك".

ونزلت بورصة مسقط بنسبة 0.21 بالمائة إلى 4516 نقطة، مع هبوط أسهم قطاع الخدمات بنسبة 0.41 بالمائة والصناعة بنسبة 0.34 بالمائة.

وتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، وهبط المؤشر الأول بنسبة 0.15 بالمائة إلى 5306 نقطة، فيما تراجع المؤشر العام بنحو 0.13 بالمائة إلى 5104 نقطة، ونزل المؤشر الرئيسي بنسبة 0.08 بالمائة إلى 4737 نقطة.

وانخفضت بورصة البحرين بنسبة 0.08 بالمائة إلى 1323 نقطة، مع نزول أسهم الخدمات بنسبة 0.81 بالمائة، فضلا عن هبوط قطاع البنوك بنسبة 0.15 بالمائة.

وجاءت بورصة الأردن في ذيل القائمة مع انخفاض مؤشرها العام بنسبة 0.02 بالمائة إلى 1979 نقطة، بضغط هبوط أسهم مثل "البتراء للتعليم" بنسبة 7.2 بالمائة و"أورانج" بنسبة 0.6 بالمائة و"جوبترول" بنحو 0.4 بالمائة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بانخفاض أسواق:

السعودية: بنسبة 1.3 بالمائة إلى 7893 نقطة.

قطر: بنسبة 0.56 بالمائة إلى 9847 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.34 بالمائة إلى 4990 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.21 بالمائة إلى 4516 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.13 بالمائة إلى 5104 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.08 بالمائة إلى 1323 نقطة.

دبي: بنسبة 0.06 بالمائة إلى 2790 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.02 بالمائة إلى 1979 نقطة.