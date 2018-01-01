هذه أفضل أجهزة الهواتف الذكية لعام 2018

الأحد 07 أكتوبر-تشرين الأول 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 618

في عام 2018 تم اصدار العديد من الهواتف الذكية. وقد تطور الوضع بشكل كبير. لذلك ننشر لكم افضل اجهزة الهواتف الذكية لعام 2018.

Samsung Galaxy Note 9

اقوى هواتف Samsung. و اكثر سلاسل Samsung مبيعاً. هو لازال الهاتف كبير الحجم بالقلم الذكي و الشاشة الكبيرة. ببطارية 4000mah. الهاتف يأتي في مقدمة الهواتف التي يمكنك التفكير بها. هاتف متكامل من كل النواحي. فهو يأتي بمعالج Snapdragon 845 الرائد. و ذاكرة وصول عشوائي RAM تصل الى 8GB بدئاً من 6GB. غير ان الهاتف يأتي للنسخة الأكبر بسعة 512GB قابلة للزيادة حتى تصل الى 1TB من المساحة الجاهزة للإستعمال في يدك. كما ان القلم الذكي يساعدك في كونه جهاز تحكم عن بعد بالهاتف. هو جهاز متكامل من نواح كثيرة و لذلك يمكن اعتباره افضل اجهزة هذا العام.

Samsung Galaxy S9 and S9+

يمكن ان تعتبر هذا Galaxy Note 9 الأرخص بدون القلم. حيث ان الجهزين نفس المواصفات لا اختلاف بينهما. و يقدمان ادائاً جيداً للغاية في كل حال. و لكن ما يميز هذا الجهاز بأن الـS9 هو اول جهاز ذكي يقدم فتحة عدسة متغيرة للكاميرا. حيث يقدم فتحة عدسة تتغير بين F/1.5 و F/2.4 لتواكب التغير في الإضائة. كان اول الأجهزة التي توفرت بها هذه الميزة. ولازالت الى تاريخ كتابة هذا الموضوع خاصة بـSamsung فقط. الجهاز يأتي ايضاً بمعالج Snapdragon 845 و ذاكرة وصول عشوائي 4GB في النسخة العادية. S9+ يأتي بذاكرة وصول عشوائي تساوي 6GB. لا يزال S9 هاتفاً يسترعي اهتمامك.

Pixel 2

لا يزال له رونقه حتى الآن. Google قدمت لنا مزيج رائع في هذا الهاتف. حيث كان يحمل كاميرا جيدة للغاية. يمكنك ان تلتقط بها صوراً لا تحتاج الى تعديل لتصبح افضل. كاميرات Google pixel 2 تفوقت على كل منافسيها بنفس العام. غير ان الهاتف كان يأتي بأفضل تجربة Android وهي الواجهة الخام Stock Android. الهاتف كان مزيج من السرعة والأداء مع الكاميرا والبطارية. بالإضافة للواجهة المريحة في التعامل. الجهاز يأتي بمعالج Snapdragon 835 و ذاكرة وصول عشوائي 4GB. بالإضافة الى بطارية 3500mah. وننتظر خليفته الـPixel 3 في تشرين الاول الحالي.

Huawei p20 pro

كأي جهاز Flagship يأتي P20 pro بالمواصفات الطبيعية لجهاز رائد. حيث يأتي بمعالج HiSillicon Kirin 970 بالإضافة الى 8GB من ذاكرة الوصول العشوائي. مع بطارية بسعة 4000mah. لكن ما يعطي للجهاز مركزه هو تركيب الكاميرات به. حيث يأتي الجهاز بثلاث كاميرات خلفية. تساعدك الكاميرات الخلفية على التقاط صور جيدة للغاية. كما انه يمكنك الوصول الى 5X Optical zoom. بدون اي فقدان في الجودة. كاميرات P20 pro لها مركز جيد في مجال الكاميرات. حيث انه الآن هو المتربع على عرش تقييم الكاميرات. بتقييم 109 من موقع DXO Mark. وهذه الأسباب التي تضعه في أفضل اجهزة عام 2018.

OnePlus 6 the flagship killer

من افضل الأجهزة في عام 2018. لم يقدم الجهاز ما يختلف عن اي جهاز رائد في عام 2018. فهو يأتي بمعالج Snapdragon 845 مع 8GB من ذاكرة الوصول العشوائي. بطارية بسعة 3300mah. و لكن ما يميز الجهاز ليس مواصفاته بل السعر. جهاز OnePlus 6 يأتي بسعر 520 يورو اي انه ارخص سعراً من الكثير من الأجهزة التي تصنف في فئة الأجهزة الرائدة. فهو تقريباً نصف سعر الـGalaxy Note 9 و يعطيك نفس المواصفات والأداء. بهذا السعر و بهذه المواصفات احتل OnePlus 6 مرتبة جيدة للغاية. حيث سيقدم لك مزيجاً جيداً من الأداء القوي و البطارية الجيدة. و السعر القليل نسبياً.