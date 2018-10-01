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التجمع اليمني للاصلاح

القوات الاماراتية تحتجز 6 خبراء دوليين بمطار «عدن» وتدفع بقوات ضخمة الى المطار

الأحد 07 أكتوبر-تشرين الأول 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ خاص
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‏أفادت مصادر ملاحية، الأحد 7 اكتوبر/تشرين الأول 2018م، بأن القوات الاماراتية تحتجز خبراء اجانب في مطار عدن الدولي. 

وقالت المصادر لـ«مأرب برس»، بان «القوات الاماراتية بمطار عدن تحتحز 6 خبراء أوكرانيين استقدمتهم الحكومة اليمنية لتشغيل محطة الحسوة الحرارية ومنعتهم من دخول عدن».

الى ذلك، قالت مصادر محلية بان «القوات الاماراتية في عدن أرسلت عدداً من الدبابات والمدرعات العسكرية، وتعزيزات أخرى إلى مطار عدن، وتم انزالها في ميناء الزيت».

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