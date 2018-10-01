الجوف تخسر احد ابرز الشخصيات الاجتماعية والتربوية في حادث مروري مؤسف تعرف على أفضل بلد عربي أمنا وسلاما على النساء لماذا تراجعت كل البورصات العربية اليوم هذه أفضل أجهزة الهواتف الذكية لعام 2018 أسرار قاتلة في ملف الشرعية .... المسكوت عنه في خفايا انهيار بلد وانتزاع سيادة وميلاد مجاعة في زمن الحرب والتحالف تحشيد وتحركات عسكرية في عدن.. «المطار» و«البنك» و«المعاشيق» أول أهداف «الانقلابيين» مستجدات في قضية «خاشقجي» - اسرته تكشف تفاصيل آخر اتصال معه وقصة التركية «خديجة» صورة نادرة للعاهل السعودي بالزي العسكري في حرب اليمن القوات الاماراتية تحتجز 6 خبراء دوليين بمطار «عدن» وتدفع بقوات ضخمة الى المطار الكشف عن مكان انعقاد جولة المشاورات اليمنية القادمة وموعد انطلاقها
أفادت مصادر ملاحية، الأحد 7 اكتوبر/تشرين الأول 2018م، بأن القوات الاماراتية تحتجز خبراء اجانب في مطار عدن الدولي.
وقالت المصادر لـ«مأرب برس»، بان «القوات الاماراتية بمطار عدن تحتحز 6 خبراء أوكرانيين استقدمتهم الحكومة اليمنية لتشغيل محطة الحسوة الحرارية ومنعتهم من دخول عدن».
الى ذلك، قالت مصادر محلية بان «القوات الاماراتية في عدن أرسلت عدداً من الدبابات والمدرعات العسكرية، وتعزيزات أخرى إلى مطار عدن، وتم انزالها في ميناء الزيت».