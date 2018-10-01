الكشف عن مكان انعقاد جولة المشاورات اليمنية القادمة وموعد انطلاقها

الأحد 07 أكتوبر-تشرين الأول 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ متابعات خاصة

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كشفت مصادر حكومية، الأحد 7 اكتوبر/تشرين الأول 2018م، عن مكان انعقاد جولة المشاورات المرتقبة بين الأطراف اليمنية، وموعد انطلاقها.

ونقلت «اليوم السابع» المصرية، عن المصادر قولها إن «العاصمة البريطانية لندن ستكون مكان انعقاد جولة المشاورات المرتقبة بين الحكومة الشرعية والحوثيين، والمقرر عقدها في نوفمبر المقبل».

ويحاول المبعوث الأممى الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث، التوصل إلى أطراف أخرى للمشاركة فى الوساطة بين الحوثيين والحكومة الشرعية والضغط للتوصل لنتائج إيجابية بنهاية تلك الجولة.

وكان جريفيث زار مسقط، للقاء عدد من قيادات الحوثيين لإقناعهم بالمشاركة فى المشاورات ، كما زار الرياض والتقى ممثلين عن الحكومة الشرعية اليمنية، والتقى أيضا رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدى، لإقناعهم بعدم التصعيد خلال المرحلة المقبلة.

وأعلن جريفيث في تصريحات صحفية عن دور مرتقب للأمم المتحدة فيما يتعلق بمعالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة جراء انهيار العملة اليمنية، كاشفاً عن خطة دولية عاجلة، ستنفذ خلال أسبوعين، لإنقاذ الاقتصاد في اليمن، ووقف انهيار العملة المحلية الريال.

وأكد المبعوث الأممي، أن الأمم المتحدة تدرس حالياً خطة طارئة للحد من هبوط الريال واستعادة الثقة في الاقتصاد اليمني ، مشيراً إلى مجموعة من الإجراءات الفورية التي ستتخذ خلال الأسابيع القادمة بالتعاون مع البنك الدولي و?صندوق النقد? الدولي ووكالات الأمم المتحدة والتحالف العربي والحكومة اليمنية.