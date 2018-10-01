«أحمد علي عبدالله صالح» يوجه رسالة عاجلة لسلطان «عمان».. تفاصيل الرسالة

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وجه نجل الرئيس الراحل، أحمد علي عبد الله صالح، رسالة عاجلة إلى السلطان قابوس بن سعيد، حاكم سلطنة عمان، يشكره فيها على توسطه للإفراج عن شقيقيه.
وفي بيان نشرته وكالة «خبر» التابعة له، أعرب أحمد علي عبدالله صالح، عن شكره وتقديره للسلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان، على وساطته للإفراج عن أشقاءه وأقاربه الأسرى لدى جماعة الحوثي.
وأكد أن جهود السلطان قابوس تكللت بالإفراج عن مدين وصلاح علي عبدالله صالح، ووصولهما إلى أبو ظبي.
وأعرب أحمد علي عبد الله صالح، عن شكره أيضا لقيادات حزب المؤتمر في الداخل والخارج، الذين كان لهم دور في تأمين الإفراج عن عدد من أسرة والدة كخطوة أولى للإفراج عن بقية المحتجزين من أسرة صالح وغيرهم.
وعبر عن تطلعه في مواصلة تلك الجهود الخيرة لتحقيق هذه الغاية الإنسانية النبيلة التي تشمل الإفراج عن كافة المحتجزين اليمنيين في أي مكان وأن تؤدي أيضا تلك الجهود لإنهاء الحرب ومعاناة أبناء الشعب اليمني نتيجة لها.