استعدادا «لعملية عسكرية كبرى» الجيش يعلن وصول اعداد كبيرة وتعزيزات ضخمة من «العمالقة والقوات السودانية»

الأحد 07 أكتوبر-تشرين الأول 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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اعلن الجيش اليمني اليوم الاحد 7 اكتوبر/تشرين الاول 2018م وصول تعزيزات اضافية لقوات الجيش والتحالف الى الحديدة (غربي اليمن) لخوض ما وصف بعمليات عسكرية كبرى.

وطبقا لموقع الجيش فقد دفعت قوات الجيش الوطني وقوات التحالف العربي المساند للشرعية في اليمن بتعزيزات عسكرية كبيرة الى جبهات الساحل الغربي استعدادا لخوض عمليات عسكرية كبرى، تزامنت مع اطلاق نداءات تحذيرية من التحالف للسكان بالحديدة من تجنب مناطق المواجهات.

واكدت مصادر عسكرية في الساحل الغربي لسبتمبر نت ان وحدات كبيرة من القوات السودانية العاملة في اليمن ضمن قوات التحالف العربي وصلت الى جبهة الحديدة لتعزيز القوات المتواجدة هناك بهدف استكمال تحرير بقية المناطق التي لا تزال تحت سيطرة عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية.

واوضحت المصادر ان التعزيزات الجديدة تضم أعداداً كبيرة من أفراد القوات المسلحة السودانية وآليات عسكرية، كاشفة أنها ستشارك في المعارك الدائرة جنوب مدينة الحديدة ومدخلها الشرقي.

في غضون ذلك وصلت قوات جديدة من ألوية العمالقة إلى الساحل الغربي لتعزيز القوات المتواجدة عند التخوم الجنوبية والشرقية للمدينة.

وطبقا للمصادر فإن هذه القوات سوف تشارك الى جانب القوات المتواجدة في عمليات تمشيط متواصلة لتعقب ما تبقى من جيوب الميليشيا في المزارع والأحراش بمناطق شرق الدريهمي والتحيتا وبيت الفقيه وحيس.

في السياق كانت قوات الجيش الوطني وقوات التحالف العربي وزعت منشورات تحذيرية ونداءات لسكان مدينة الحديدة، وتحديدا السائقين ومستخدمي الطريق الرابط بين الحديدة وصنعاء للابتعاد عن المنطقة الواقعة بين دوار مطاحن البحر الأحمر ومثلث كيلو 16 شرقي مدينة الحديدة.

وحملت إحدى المنشورات خارطة للمنطقة التي تم التحذير من الاقتراب منها، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة السكان، وحتى لا يكونون عرضة للنيران العشوائية التي تطلقها الميليشيا الانقلابية.

ودعت المنشورات أبناء مدينة الحديدة إلى عدم الانصياع للميليشيا الحوثية أو القتال في صفوفها مشددة على أن سلامة السكان والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم هي أولوية لدى قيادة قوات التحالف.

واوضحت في منشوراتها أن ما تقوم به ميليشيا الحوثي في مدينة الحديدة من تدمير للطرق والبنية التحتية وتقطيع أوصال المدينة والتضييق على أبنائها ما هو إلا هدر لمقدرات الشعب، وأن ما تروج له الميليشيا المدعومة من إيران من انتصارات لا وجود لها إلا في اعلامها وسائل التواصل الاجتماعي.

ميدانيا افادت مصادر ميدانية ان قوات الجيش الوطني تواصل عملياتها العسكرية في عدة جبهات في الساحل الغربي مسنودة بدعم جوي من مقاتلات التحالف العربي.

ومشطت ألوية العمالقة وفقا للمصادر خلال اليومين الماضيين عددا كبيرا من الجيوب والمزارع التي لا تزال المليشيا تتحصن فيها في الدريهمي والتحيتا.

وتخوض بموازات ذلك معارك ضارية مع عناصر المليشيا الانقلابية بالقرب من منطقة كيلو 16والتخوم الشرقية والجنوبية لمدينة الحديدة استعدادا لاقتحام المدينة وتطهير مينائها الاستراتيجي.