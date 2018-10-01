شاهد - طالبة جامعية تظهر وعليها دماء لتروي قصة ما حدث لها من قبل «مليشيات حوثية نسائية»

الأحد 07 أكتوبر-تشرين الأول 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- صنعاء

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روت طالبة تدرس في جامعة صنعاء ، جانبا مما تعرضت له هي وبعض زميلاتها من اعتداء وضرب مبرح ، بعد مشاركتها في تظاهرات صنعاء امس السبت.

وتعرضت عدد من طالبات جامعة صنعاء للإصابة بالعصي الكهربائية والهروات أثناء اعتداء عصابات نسائية حوثية على تظاهرات رافضة للتجويع وانقلاب مليشيات الحوثي بصنعاء

وفي روايتها لواقعة الاعتداء، أكدت الطالبة في كلية الشريعة بجامعة صنعاء "آزال علي" والتي ظهرت وعليها دماء « أن عصابة حوثية نسائية "الزينبيات" مسنودة بمسلحين حوثيين قمن بالاعتداء عليها وزميلاتها أثناء تظاهرة احتجاجية على سياسة التجويع في الجامعة، بالعصي الكهربائية مما أدى لإصابتها بجروح وتشوهات بالوجه والاطراف».

وقالت الطالبة آزال -في فيديو قصير شاهده مأرب برس- " الحوثيات أعتدين عليا بعنف بحرم الجامعة كلية الشريعة والقانون كما قامت المعتديات بصعق صديقاتي لذلك استطعت خطف الصاعق الكهربائي من يد إحداهن وقمت بصعقهن رداً لمافعلوه بصديقاتي".

وتابعت "من ثم تم الاعتداء عليا من قبلهن جميعاً بالصمول(هروات) والخناجر والصواعق الكهربائية استطعت حماية نفسي ومن معي بالصاعق الذي اختطفته والا والله العظيم ماكنا نستطيع النجاة وكنت بقتل وسط الكلية".

وتضامن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع الطالبة آزال، التي جرى تداول صوراً لها تظهر إصابتها في الوجه جراء اعتداء مليشيات الحوثي.

وأكد يمنيون في ردود أفعال وتدوينات أن اعتداء المليشيات على الطالبات وأختطافهن، تعدى صارخ على عادات وأعراف وقيم المجتمع اليمني، داعين الى الانتفاضة على مليشيات الحوثي وردع ممارستها بحق المرأة اليمنية.