قوات الجيش تزف خبر سار عن مصير «2» من ابرز قيادات«الميليشيا»

الأحد 07 أكتوبر-تشرين الأول 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

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لقي قياديان اثنان في ميليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، مصرعهما في معارك مع الجيش بجبهة مقبنة، في الريف الغربي لمحافظة تعز.

وقال المركز الإعلامي لمحور تعز في بيان، إن القياديين الحوثيين قتلا في المعارك التي شهدتها الجبهة أمس (السبت) ونشبت عقب محاولة تسلل للمتمردين إلى مواقع تحت سيطرة الجيش في مديرية مقبنة.

وأضاف أن قائد مجاميع الميليشيا في الهجوم على مواقع الجيش في منطقة قهبان والمكنى أبو مالك قتل مع قيادي آخر يدعى أبو مهران إضافة إلى مقتل عدد آخر من العناصر المهاجمة.

وكانت قوات الجيش الوطني قد صدت هجومين منفصلين لميليشيا الحوثي الانقلابية على مواقع الجيش في محيط تبة الخزان بقهبان ووادي الجسر بمديرية مقبنة غرب المدينة.

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