أردوغان يتحدث حول «خاشقجي» ويكشف عن توقعات ايجابية بشأن حالته

الأحد 07 أكتوبر-تشرين الأول 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قبل قليل (الرابعة عصرا) ان اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا أمر محزن للغاية.

واوضح اردوغان في كلمة -تابعها مأرب برس - انهم في انتظار نتائج التحقيقات التي يقوم بها المدعي العام الجمهوري في اسطنبول.

واضاف« يتم التحقيق في جميع التسجيلات وعمليات الخروج والدخول من المطارات التركية».

واشار أردوغان بانه لا تزال لديهم توقعات إيجابية بشأن حالة الصحفي السعودي خاشقجي.

واكد انه يتابع مسألة اختفاء خاشقجي وسنعلن نتائج التحقيقات إلى العالم مهما كانت.