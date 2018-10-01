شاهد - هاتف «نوكيا» يشبه «آيفونX» قريبا في الاسواق

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تستعد شركة نوكيا Nokia الفنلندية لطرح هاتفها الجديد "نوكيا 7.1" بالأسواق، بتصميم خارجي مشابه بقدر كبير لهاتف "آيفون X" التابع لشركة آبل العملاقة.
وذكر موقع BGR التقني، أن الهاتف الجديد يحتوي على كاميرا مزدوجة بعدسة 12 ميجا بيكسل و5 ميجا بيكسل، مع خاصية الضبط التلقائي للصورة ودقة التصوير بتقنية "HDR".
ويأتي الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 636، وشاحن فائق السرعة، قادر على إعادة شحن 50% من بطاريات الهاتف خلال 30 دقيقة فقط.
وسيكون الجهاز الجديد من نوكيا Nokia متوفرا للبيع عبر الإنترنت خلال الأسبوع الجاري على مواقع "Amazon" و"Best Bay"، ولن يتخطى سعره 349 دولارا.