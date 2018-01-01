إل جي تعلن عن هاتف جديد بخمس كاميرات

الأحد 07 أكتوبر-تشرين الأول 2018 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- متابعات

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كشفت شركة إل جي رسميًا عن هاتفها الجديد المسمى LG V40 ThinQ في حدث إطلاق بمدينة نيويورك الأمريكية، ويأتي ذلك بعد أن أكدت العملاقة الكورية الجنوبية في الأسبوع الماضي الشكل التصميمي للهاتف الذي يعتبر خليفة هاتف العام الماضي LG V30، وكذلك أول هاتف في الشركة يتضمن خمس كاميرات، ثلاثة منها في الجهة الخلفية واثنتان في الجهة الأمامية، إلى جانب ميزات أخرى مثل أحدث شريحة معالجة ثمانية الأنوية من شركة كوالكوم Snapdragon 845 ومقاومة الماء والأتربة وفقًا لمعيار IP68.

ويعد هذا الهاتف أفضل رد من إل جي على الهواتف المنافسة Galaxy Note 9 و iPhone XS Max، حيث أنه يأتي بتصميم متين متوافق مع المعيار العسكري MIL-STD-810 ومكبر صوت Boombox وشاشة OLED داعمة لنسبة العرض 19.5:9 مع نتوء، ويركز هاتف LG V40 ThinQ الذكي بشكل كبير على تقنية الصوت مع مكبر صوت محسن Boombox، ومحول صوتي عالي الدقة 32-bit Hi-Fi Quad-DAC، وصوت DTS:X ثلاثي الأبعاد.

ويبدأ سعر جهاز LG V40 ThinQ في الولايات المتحدة من 900 دولار أمريكي، ويتغير ليصل إلى 980 دولار أمريكي اعتمادًا على شركة خدمات المحمول، ويتوفر الهاتف باللون الأسود Aurora Black أو الأزرق Moroccan Blue أو الرمادي Platinum Gray أو الأحمر Carmine Red، على الرغم من أنه تم الإعلان عن أول لونين فقط للسوق الأمريكية، على أن يطرح للبيع ابتداءً من 18 أكتوبر/تشرين الأول.

ويعمل جهاز LG V40 ThinQ بنظام التشغيل أندرويد أوريو 8.1، وترفض إل جي إعطاء جدول زمني لترقية هذا الهاتف وهاتف LG G7 ThinQ إلى أندرويد باي 9، كما يتميز بلوحة OLED FullVision بقياس 6.4 إنش وبدقة QHD+ أي 3120×1440 بيكسل مع نسبة عرض تبلغ 19.5:9 وزجاج الحماية Corning Gorilla Glass 5 وكثافة 536 بيكسل بالإنش.

ويتضمن هاتف إل جي الجديد معالج Snapdragon 845، و 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4X، و 128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية من نوع UFS2.1 القابلة للتوسعة عبر بطاقة microSD حتى 2 تيرابايت.

ويأتي الجهاز الجديد بكاميرا خلفية ثلاثية بمستشعر أساسي بدقة 12 ميجابيكسل، مع عدسة بزاوية عريضة 78 درجة وفتحة f/1.5 وحجم 1.4 ميكرون بيكسل أكبر بنسبة 40 في المئة من مستشعر هاتف G7، بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 16 ميجابيكسل وعدسة بزاوية عريضة جدًا 107 درجة وفتحة f/1.9 وحجم 1 ميكرون بيكسل متطابق مع مستشعر هاتف G7، في حين يأتي المستشعر الثالث بدقة 12 ميجابيكسل مع عدسة مقربة بزاوية 45 درجة بفتحة f/2.4 وحجم 1 ميكرون بيكسل مع تكبير بصري بقدرة 2x.

كما يتضمن الجهاز كاميرا أمامية مزدوجة بمستشعر أساسي بدقة 8 ميجابيكسل وفتحة عدسة f/1.9 وحجم 1.4 ميكرون بيكسل، ومستشعر ثانوي بزاوية عريضة وبدقة 5 ميجابيكسل وفتحة عدسة f/2.2 وحجم 1.4 ميكرون بيكسل، وتوفر إل جي عدة هدايا مجانية لمن يطلب الهاتف بشكل مسبق، بما في ذلك مثبت DJI Osmo Mobile 2 وبطاقة MicroSD بسعة 256 جيجابايت من SanDisk.

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ويوفر جهاز LG V40 ThinQ ميزة جديدة تسمى المعاينة الثلاثية Triple Preview، والتي تتيح للمستخدمين التقاط ثلاث صور متزامنة من الكاميرا الخلفية الثلاثية لتمكينك من اختيار الأفضل بينهم، كما تأتي الكاميرا الخلفية مع ميزة التركيز التلقائي ثنائي الطور PDAF، و HDR، ووضع AI Cam المحدث من الجيل الثالث المعتمد على الذكاء الاصطناعي للتعرف على ما يصل إلى 19 موضوعًا ويوصي بـ 4 خيارات تصفية محسنة.

كما أضافت إل جي ميزات ذكاء اصطناعي أخرى مثل ضبط التشبع اللوني والإعدادات الأخرى بشكل تلقائي، بما في ذلك ضبط سرعة المغلاق استنادًا إلى ما يوجد أمام الكاميرا، إلى جانب توفيرها لخدمة عدسات جوجل Google Lens بشكل مدمج، ومساعد جوجل الذكي Google Assistant الذي يتم تنشيطه من خلال زر مخصص ضمن الجهاز.

وتتضمن خيارات الاتصال على 4G LTE و Wi-Fi 802.11ac و Bluetooth v5.0 LE و GPS و NFC و USB Type-C ومنفذ سماعة الرأس التقليدي بقياس 3.5 ميليمتر، وتبلغ أبعاد الهاتف 158.7×75.8×7.79 ميليمتر، ويزن 169 جرامًا، وهناك بطارية بسعة 3300 ميلي أمبير داعمة لخاصية الشحن السريع عبر معيار كوالكوم Quick Charge 3.0 وميزة الشحن اللاسلكي السريع.

وتشمل الميزات الأخرى على مستشعر لبصمة الأصابع مثبت في الجهة الخلفية، وميزة التعرف على الوجه للأمن، وكذلك DTS:X 3D للصوت المحيطي ثلاثي الأبعاد، ومكبرات الصوت Boombox التي ظهرت لأول مرة مع هاتف G7 الصادر في وقت سابق من هذا العام، والمحول الصوتي عالي الدقة 32-bit Hi-Fi Quad DAC المعدل من قبل شركة Meridian لتوفير صوت أفضل.