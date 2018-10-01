اليمن.. أسوأ أزمة إنسانية في العالم

الأحد 07 أكتوبر-تشرين الأول 2018 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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في مصب للنفايات يبحثون عن بقايا طعام تسكت رمق جوعهم.. صورة ليست الأولى ولا الأخيرة في اليمن الذي يحتاج 75 % من سكانه إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بينهم 8.4 ملايين شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.

وخاطب رئيس الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة قبل أسبوعين مجلس الأمن وحذره من تداعيات كارثية في اليمن بسبب ارتفاع خطر المجاعة في البلاد.

لا يوجد حاليا أدنى شك في أن هذه القضية الآن من القضايا ذات الأولوية على طاولة المنظمات الدولية، ومع أن الجهود الأممية والتحذيرات من خطورة الوضع مستمرة، إلا أن الحال يبقى كما هو عليه في ظل استمرار الصراع في البلاد.

منظمتا الأمم المتحدة للطفولة يونيسف والصحة العالمية أعلنتا تطعيم أكثر من 306 آلاف شخص في اليمن من بينهم أكثر من 164 ألف طفل دون سن الـ15 ضد الكوليرا.

وقالت المنظمتان في بيان مشترك إن التطعيم الذي استمر ستة أيام استهدف ثلاث مناطق في محافظتي الحديدة غربا وإب جنوبا.

أزمة لا تقتصر على الفقر فقط بل إن الجوع والأمراض والأوبئة في مقدمة معاناة أهله، وقد يتزامن مع كل هذا استهداف بالصواريخ الحوثية وإغلاق للطرق ومنع للمساعدات.