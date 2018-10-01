الموت يفجع الفنانة أحلام

الأحد 07 أكتوبر-تشرين الأول 2018 الساعة 05 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أفجع الموت الفنانة الإماراتية أحلام بوفاة عضو فرقة "الفنطاس" الشعبية الخليجية، الفنان عبد الله معيوف.

ونعت الفنانة عبد الله معيوف عبر حسابها على موقع "انستغرام" للتواصل الاجتماعي قائلة "اللهم أبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله واجعل هذه الأيام خير أيامه يارب وصبر أهله وحبايبه".

وتابعت "ادعوا له، من أجمل الناس اللي قابلتهم في حياتي. الله يرحمه ويغفر له #عبدالله_معيوف في ذمه الله، إنا_لله وإنا إليه راجعون".

اللهم أبدله دار خير من داره وأهل خير من أهله واجعل هذه الأيام خير أيامه يارب وصبر أهله وحبايبه

كما قامت الفنانة نوال الكويتية أيضا بنعي عبد الله معيوف عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، حيث قالت "أحر التعازي والمواساة لأسرة المرحوم الغالي عبد الله معيوف، الأخ والصديق والابن. رحيله فاجأنا وافجعنا. الله يرحمك حبيبي ويغفر لك".