تغريم أشهر ممثلة في الصين 70 مليون دولار.. لهذا السبب

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ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الأربعاء أن سلطات الضرائب في الصين فرضت غرامة تزيد على 479 مليون يوان (69.74 مليون دولار).
وقالت "شينخوا" إن الغرامة جاءت بسبب التهرب الضريبي على نجمة الأفلام الأشهر في الصين، فان بينغ بينغ، وأمرتها السلطات الصينية برد ضرائب تزيد على 255 مليون يوان.
وظهرت فان في فيلمي "إكس من" (المجهولون) و"أيرون مان" (الرجل الحديدي) اللذين يتابعهما أكثر من 62 مليون شخص على الإنترنت في الصين. وتوارت فان عن الأنظار في يونيو حزيران الماضي وسط أنباء عن أنها تخضع لتحقيق في تهرب ضريبي من صناعة السينما.
وأثار اختفاؤها تكهنات في الصين بخصوص مصيرها، من بينها أنباء عن احتجازها.
وأضافت "شينخوا" أن مكتب الضرائب في مقاطعة جيانغسو سلم قراراته إلى فان يوم الأحد.
ولم يصدر تعليق على الفور من الممثلة الصينية أو أحد ممثليها.