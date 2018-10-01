محمد بن سلمان يكشف عن تطور خطير وهام في قضية ولاية المرأة

الأحد 07 أكتوبر-تشرين الأول 2018 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 837

قال ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" إنه يجري مناقشة مسألة الوصاية (على المرأة) مع أعضاء هيئة كبار العلماء.

وأضاف خلال مقابلته مع وكالة "بلومبرغ" الإخبارية ردا على سؤال حول إمكانية إحداث تغيير بشأن نظام الوصاية، "إذا ما ألقينا نظرة على الوضع في فترة السبعينيات، فإننا سنجدُ أنه يختلف عن وضعنا اليوم".

وتابع "إن لم أكن مخطئا، فإن قانون الوصاية قد وضِع في عام 1979م"، مستدركا "الآن نحن ننظر في القوانين التي وضِعت بعد عام 1979م، إذ نتباحثها مع معظم أعضاء هيئة كبار العُلماء لنرى ما هو إسلامي منها، وما ليس بإسلامي في هذا المجال، وأنا أعتقد أن هناك فرصة في هذا المجال".

وأشار إلى أن "الشعب السعودي كان يُناقش مسألة الوصاية قبل خمس دقائق من الآن في كُل مدينة من مُدن السعودية، لاسيما النساء اللاتي يتواجدن في كُل مكان".

وتلزم القوانين في السعودية المرأة بأخذ إذن وليّها في السفر والتعليم والزواج، وأمور أخرى، ورغم ذلك فقد شهدت الفترة الأخيرة، تغييرات في المملكة، فيما يتعلق بالقرارات الخاصة بالمرأة السعودية، أبرزها السماح لهن بقيادة السيارات ودخول الملاعب الرياضية.