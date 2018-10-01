هذا هو سِرّ تألق ميسي المستمر

الأحد 07 أكتوبر-تشرين الأول 2018 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس-وكالات.

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ذكر موقع صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن عالم النفس الرياضي الشهير دون ماكفيرسون يرى أن تحلي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالتواضع هو سر تألقه المستمر فوق المستطيل الأخضر منذ سنوات، وأضاف أن شعور نجم برشلونة الأول بالتواضع يجعله يعتقد أن بإمكانه مواصلة التحسن أكثر فأكثر.

وأوضح دون ماكفيرسون، الذي اشتغل مع عدة نجوم من رياضات مختلفة، أنه "ليس هناك الكثير من الرياضيين العظماء، الذين يُمكنهم البقاء في القمة مثلما فعل ذلك ميسي"، وأضاف: "معظم الرياضيين الذين وصلوا للقمة ينخفض مستواهم وثقتهم في أنفسهم في مرحلة ما، بيد أن ميسي شكّل استثناء".

وتابع نفس المتحدث كلامه عن أحسن لاعب في العالم خمس مرات "يتحلى ميسي بالتواضع ولا يتصف بالغرور. إنه يعلم أنه أفضل لاعب في العالم، لكنه يعتقد أنه قادر على فعل ما هو أفضل دائماً"، وأردف عالم النفس الرياضي البريطاني: "إنها مسألة شخصية سواء كانت تنشئة أو بيئة (اللاعب) أو حتى معتقدات أو مزيج من كل ذلك".

وأفاد دون ماكفيرسون أن "كريستيانو رونالدو لديه ذلك إلى حد ما، لكن ميسي الآن في الـ31 من العمر ويسيطر على مشاعره بشكل أفضل. هو لا يتفاعل مع القرارات، ولا يظهر الغضب عندما يخطئ زملائه، ولا يثير ضجة عندما يصاب".



وأكد نفس المتحدث أن ميسي يرى أسرع من باقي اللاعبين فوق المستطيل الأخضر "لقد طور دماغه الكروي، وهو الآن متقدم على الجميع ويرى (مسبقاً) تمريرات الكرة وحركة اللاعبين"، وأضاف: "لا أعتقد أن أي شخص ولد بطلاً. واليابانيون لديهم كلمة تسمى 'كايزن' وتعني طريقة عيش يكون فيه الشخص جائعاً دائماً للتحسن. وميسي لديه هذه الصفة".

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