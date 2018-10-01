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التجمع اليمني للاصلاح

هكذا قامت تركيا بتغيير شكل الطائرة التي أهدها تميم للرئيس أردوغان

الأحد 07 أكتوبر-تشرين الأول 2018 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات
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نشر الإعلام التركي اليوم الجمعة، الصور الأولى للطائرة التي أهداها الأمير القطري تميم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقالت صحيفة "yenisafak" التركية إن الطائرة ظهرت بثوبا الجديد المطلي بألوان العلم التركي ومكتوب عليها "الجمهورية التركية".

والطائرة الجديدة طراز "VIP 747-8" التي كانت تتسع في العادة لنقل 400 راكب تم تعديلها لتقل 76 شخصا فقط.

وتضم 7 غرف نوم وقاعتين للاستقبال، ومقصورة فخمة للغاية، ويصل عدد ساعات الطائرة 436 ساعة طيران.

وتصل قيمة الطائرة حوالي 500 مليون دولار أمريكيش

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