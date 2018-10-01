الخطوط لجوية تحقق انجاز عالمي مذهل

الأحد 07 أكتوبر-تشرين الأول 2018 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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تصدّرت شركة الخطوط الجوية التركية قائمة فورتشن 500 التركية بناءً على حجم الصادرات. وكانت الخطوط الجوية التركية المُصدّر الرئيسي في القائمة منذ عام 2008، واحتلت المرتبة الأولى من حيث حجم الصادرات بقيمة 8.05 مليار دولار في عام 2018.

وفي تصريحٍ له قال مراد شيكر، المدير المالي للخطوط الجوية التركية: “إن جهودنا التي تعتبر جديرةً بهذه الجوائز القيّمة تمنحنا الشجاعة في الوقت الذي نستعدُّ فيه للوصول إلى أهدافنا الجديدة”، وأضاف أنه مع مطار إسطنبول الجديد، ستحقق شركةُ الطيران الوطنيةُ أحلامًا أكبر.

ومن المقرر أن يتمَّ الانتهاءُ من المرحلة الأولى من المطار الجديد في 29 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، ومن المتوقع أن يستقبل المطارُ في هذه المرحلة 90 مليون مسافر سنويًّا مع 3500 رحلة يومية وإقلاع، وفقًا لوزير النقل والبنية التحتية جاهد تورهان.

وعند اكتماله، سيقدم المطار الجديد رحلاتٍ إلى أكثر من 300 وجهة مع قدرة استيعابية سنوية ستصل إلى 200 مليون مسافر سنويًّا.

تتضمن قائمةُ فورتشن 500 التركية الشركات العامة والخاصة التي تُتاح لها الإيراداتُ العامة.

في العام الماضي، نقلت شركةُ الطيران التركية 68.6 مليون مسافر بمعدل إشغالٍ للمقاعد بنسبة 79.1 في المئة. ووفقًا لأهداف الشركة في نهاية العام، تتوقع الشركةُ أن تنقل 75 مليون مسافر، بما في ذلك 33 مليون مسافر على الطرق الداخلية، و42 مليون على الخطوط الدولية، مع حوالي 81 في المئة من حمولة الركاب.