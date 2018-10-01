قيادة التحالف العربي تطلق تحذير «هـام» ونداءات عاجـلة لأبناء الحديدة

الأحد 07 أكتوبر-تشرين الأول 2018 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- خاص

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أطلقت قيادات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اليوم السبت نداءات عاجلة لأبناء مدينة الحديدة وجاء في النداءات« أن ماتقوم به ميليشيات الحوثي في مدينة من تدمير للطرق والبنية التحتية وتقطيع أوصال المدينة والتضييق على أبنائها ما هو إلا هدرا لمقدرات الشعب»

وذكر المركز الاعلامي لألوية العمالقة على ان قيادة التحالف العربي اكدت في نداءاتها التي جاءت عبر منشورات ورقية أسقطتها طائرات التحالف أن «ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران تروج لانتصارات لا وجود لها إلا في ميادين وسائل التواصل الاجتماعي،وفي منابرها؛ لذا ندعوكم إلى تحكيم العقل وعدم تصديق ماتروجه هذه الفئة التي أهلكت الحرث والنسل»

وأضافت قيادة التحالف العربي « إن سلامتكم والحفاظ على أرواحكم وممتلكاتكم هي أولوياتنا لذا ندعوكم بعدم الانصياع إلى القتال إلى جانب ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران أو المساهمة في قتال خاسر»

ودعت قيادة التحالف العربي السائقون، ومستخدمي الطريق من الحديدة إلى صنعاء للابتعاد عن المنطقة التي تقع من دوار المطاحن إلى كليو "16

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