لأن زوجها يريد ولدًا.. شاهد ماذا فعلت هذه السودانيه فى المستشفى؟

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شهدت مستشفى خاصة بمدينة أم درمان في العاصمة السودانية الخرطوم، حادثة غريبة عندما حاولت سيدة استبدال مولودتها الأنثى بطفل ذكر من داخل حضانة المستشفى.
وأوقف حرس المستشفى، السيدة وهي تحمل الطفل، حيث انهارت عند مواجهتها وأقرت بأنها استبدلت ابنتها الأنثى بمولود ذكر لأن زوجها يريد ولدًا، وتم اقتيادها إلى المركز الأمني للتحقيق معها في الحادثة.
وتم كشف تفاصيل الحادثة التي أوردتها صحيفة “المجهر السياسي” المحلية الأربعاء، عندما اكتشفت سيدة بمستشفى خاص، استبدال توأم ذكر وأنثى ولدتهما حديثًا بابنتين، حيث كانت قد طلبت رؤيتهما بعد أن تم وضعهما في الحضانة، وإبلاغها بجنس المولودين.
ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله، إنه “عند إحضار التوأم اكتشفت أن كلًا من المولودين أنثى، فسارعت الي إبلاغ الممرضة ومن ثم الحرس، حيث اتضح أن سيدة أخرى تزامن وضعها لمولودها مع تلك السيدة، قد أخذت الطفل الذكر وهمت بالمغادرة به، بيد أن الحرس قام بتوقيفها، وعند مواجهتها انهارت واعترفت بأنها استبدلت ابنتها ا?نثى بالذكر، ?ن زوجها يريد ولدًا، فتم اقتيادها إلى المركز الأمني للتحقيق معها في الحادثة”
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