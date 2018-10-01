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التجمع اليمني للاصلاح

«علي محسن الأحمر» يتحدث عن ضم اليمن الى «مجلس التعاون الخليجي»

السبت 06 أكتوبر-تشرين الأول 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ خاص
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شدد نائب الرئيس علي محسن الأحمر، السبت 6 اكتوبر/تشرين الأول 2018م، على ضرورة انضمام اليمن الى مجلس التعاون الخليجي.

وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي على «تويتر» رصدها «مأرب برس»، قال «الأحمر»: «‏ضم اليمن الاتحادي إلى منظومة مجلس التعاون الخليجي، أقرب الطرق لهزيمة إيران في اليمن».

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