مليشيا الحوثي تحتجز 10 سفن نفطية وتجارية وتمنعها من افراغ حمولتها بميناء الحديدة

السبت 06 أكتوبر-تشرين الأول 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ سبأ

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كشف وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا اللاغاثة عبدالرقيب فتح، أن مليشيات الحوثي الانقلابية تحتجز 10 سفن نفطية وتجارية في ميناء الحديدة، ومنعت من إفراغ حمولتها، وان بعض السفن محتجزة منذ ما يقارب من 6 أِشهر.



وأوضح فتح ان السفينة التي تحمل اسم (distya pushti) والتي وصلت الى الميناء بتاريخ 28 من سبتمبر الماضي وتحمل على متنها 10955 طن ديزل 9025طن من البنزين، إضافة الى السفينة (RINA ) والتي وصلت بتاريخ 3 أكتوبر الحالي وتحمل على متنها 5700 طن من الدقيق والسكر، تم منع تفريغها من قبل المليشيات الانقلابية.



وأشار الى فتح أن السفينة SINCERO والتي وصلت بتاريخ 26 من سبتمبر الماضي وتحمل 15025 طن من الديزل اضافة الى السفينة CARPE DIEM-2 والتي وصلت بتاريخ 30 من سبتمبر الماضي على متنها 19350، طن ديزل والسفينة المسماة P V T EAGLE والتي وصلت بتاريخ 3 من أكتوبر الحالي تحمل 7022 طن من الديزل و14793 من البترول، تم منع إفراغهن ايضا، إضافة الى 6 سفن أخرى، تم احتجازها نفطية وتجارية تمت احتجازها خلال فترات متفاوتة من الثلاثة الأشهر الماضية.



ولفت وزير الإدارة المحلية، الى ان هذا الإجراء المتعمد من قبل المليشيات بالتزامن مع خلق أزمة مشتقات نفطية وفرض زيادة على رسوم المشتقات وصلت 60% وتعزيز السوق السوداء لصالح التجار الموالين للمليشيات، إجراءات تثقل على كاهل السكان في تلك المناطق وتزيد من الأزمة الإنسانية في تلك المحافظات.



وأشار فتح، ان هذه الإجراءات هي جزء من مما تقوم به مليشيات الحوثي الإجرامية يومياُ من احتجاز وعرقلة للسفن النفطية والتجارية في الميناء، واستخدامه لتجويع الشعب ومضاعفة أزمات المواطنين في تلك المحافظات، مؤكدا ان الوضع الإنساني في تلك المحافظات لم بات كارثيا بسبب إجراءات المليشيات الانقلابية وقيامها بخلق الأزمات وإثقال كاهل المواطنين.



ودعا فتح منسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن ليزا غراندي بسرعة التدخل والضغط على المليشيات للإفراج عن تلك السفن وإفراغ حمولتها، والسماح بحركة بالمرور الأمن للسفن النفطية والاغاثية والتجارية في الميناء.