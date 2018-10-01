اليمن على موعد مع «كارثة مدمرة» الاسبوع المقبل

السبت 06 أكتوبر-تشرين الأول 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ متابعات خاصة

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كشف موقع accuweather المتخصص في أخبار الطقس، السبت 6 اكتوبر/تشرين الأول 2018م، عن إعصار مداري قد يضرب سواحل اليمن وسلطنة عمان الاسبوع المقبل.

وتوقع الموقع أن تتحول منطقة ذات ضغط منخفض إلى غرب الهند في بحر العرب إلى إعصار مداري في الأيام القادمة.

وقال الموقع «من المتوقع أن يظل هذا التهديد الاستوائي الجديد على بعد عدة مئات من الأميال إلى الغرب من الساحل الغربي للهند حتى يوم الأحد مع تنظيمه بشكل أفضل».

في حين لا يتوقع حدوث أي تأثيرات مباشرة في الهند من الإعصار الناشئ ، فإن تدفق الجنوب الغربي الرطب حول العاصفة سيساعد على تعزيز هطول الأمطار عبر جنوب الهند خلال نهاية هذا الأسبوع.

وأشار إلى أن هطول الأمطار يمكن أن يسبب الفيضانات ويزيد من خطر الانهيارات الطينية في ولاية كيرالا وتاميل نادو.

كما توقع حدوث مسار باتجاه الشمال أو الشمال الغربي ، مع الأخذ بهذا التمديد الاستوائي نحو شبه الجزيرة العربية أو باكستان الأسبوع المقبل.

وقال إن «الحركة الشمالية الغربية ستعرض شبه الجزيرة العربية لخطر أكبر، حيث من المحتمل أن تتعامل المناطق من شرق اليمن وعُمان مع الرياح المدمرة ، مما يؤدي إلى إغراق الأمطار وانهيارات طينية».

ولفت إلى أنه يمكن الشعور بهذه التأثيرات في وقت مبكر من الثلاثاء أو الأربعاء من الأسبوع المقبل.