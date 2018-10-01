سخرية مؤتمرية من قرار «ترقية أحمد علي» ومصدر يفضح «ابو راس»

السبت 06 أكتوبر-تشرين الأول 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ متابعات خاصة

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سخر مصدر في المؤتمر الشعبي العام من قرار «مؤتمر صنعاء» القاضي بتعيين نجل الرئيس الراحل احمد علي عبدالله صالح عضوا في اللجنة الدائمة للمؤتمر.

ونقلت تقارير صحفية عن المصدر تأكيده ان «احمد علي عبدالله صالح هو اصلا عضو في اللجنة الدائمة الرئيسة للمؤتمر منذ انتخابه عضوا في مجلس النواب عام 1997م وليس بحاجة لقرارات من قيادة غير شرعية».

وأوضح ان «قوانين ولوائح المؤتمر تعتبر اعضاء مجالس النواب والشورى والوزراء اعضاء في اللجنة الدائمة الرئيسة للمؤتمر».

وكانت قيادة المؤتمر المعينة من سلطات الانقلاب الحوثية في صنعاء، أصدرت قرارا بتصعيد أحمد علي عبدالله صالح، وعوض عارف الزوكا نجل الشهيد عارف الزوكا الامين العام للمؤتمر الى اللجنة الدائمة للمؤتمر.