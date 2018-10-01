من صعدة.. انتصارات كبيرة لقوات الجيش تبشر بهزيمة تاريخية لـ«المليشات»

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تمكنت قوات الجيش الوطني في محور علب صباح اليوم السبت، من تحرير سلسلة جبلية جديدة مطلّة على مركز مديرية باقم، شمال محافظة صعدة.
ونقل موقع الجيش الوطني،عن قائد اللواء الثالث حرس حدود العميد عزيز الخطابي قولة إن قوات الجيش هاجمت ميليشيا الحوثي الانقلابية في سلسلة جبال العظيدة، المطلّة على مركز مديرية باقم من الناحية الشمالية ومواقع أخرى محاذية لها، وتمكنت من تحريرها.
وأكد الخطابي، أن المعارك أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الميليشيا الانقلابية، بالإضافة إلى أسر اثنين آخرين.
ولفت إلى أن أبطال الجيش الوطني استعادوا كميات من الأسلحة، من ضمنها قناصات ورشاشات وذخائر متنوعة، وأجهزة اتصالات لاسلكية
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