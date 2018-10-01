آل الشيخ يكذب قناة فضائية إماراتية

السبت 06 أكتوبر-تشرين الأول 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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نفى رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، موافقته على دفع ديّة ضحايا مذبحة بورسعيد بعد أن أعلنت قناة "أبوظبي الرياضية" عن ذلك في مقابلة مع رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور.

وكتب آل الشيخ في تدوينة نشرها عبر موقعه الرسمي في تويتر: "إيضاحا لسوء الفهم من فريق الإعداد في قناة أبوظبي. فمع كامل الاحترام للمستشار مرتضى منصور، لا يمكن أن أتدخل في شأن مصري، أو أمر يخص القضاء المصري".

وكانت قناة "أبوظبي الرياضية" قد بتث مقابلة مع مرتضى منصور، على هامش حفل قرعة دور الـ16 لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وطرح منصور، خلال هذه المقابلة مبادرة على آل الشيخ، بسداد مبالغ الدية لأهالي ضحايا مذبحة ملعب بورسعيد، والتي يبلغ مجموعها 1.5 مليون دولار، ليقاطعه المذيع بإبلاغه بشرى سارة من آل الشيخ، مؤكدا أن الأخير وافق على دفع الدية.

ووفق تقارير صحفية فإن إدارة قناة "أبوظبي الرياضية" سارعت بعد ذلك لحدف الفيديو من موقعها الرسمي في "تويتر".

ولقي 72 مشجعا مصرعهم في ملعب بورسعيد عقب مباراة بين الفريق المحلي والأهلي المصري في فبراير 2012.