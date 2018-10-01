هذا ما يحصل للاقتصاد الأمريكي .. حاليا بسبب المواقف والسياسة

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ارتفع العجز التجاري الأمريكي إلى أعلى مستوى في ستة أشهر خلال شهر آب/ أغسطس الماضي، مع تسجيل المزيد من الانخفاض في حجم الصادرات، في ظل تقلص شحنات فول الصويا، في الوقت الذي بلغت فيه الواردات مستوى قياسيا مرتفعا، على نحو يرجح أن التجارة قد تضغط على النمو الاقتصادي في الربع الثالث.
وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية أن العجز التجاري ارتفع 6.4 بالمئة إلى 53.2 مليار دولار في زيادة للشهر الثالث على التوالي، وتم تعديل بيانات تموز/ يوليو لتظهر ارتفاع العجز التجاري إلى 50 مليار دولار بدلا من 50.1 مليار.
وقفز العجز في تجارة السلع مع الصين، والذي يتسم بالحساسية السياسية، 4.7 بالمئة إلى مستوى قياسي بلغ 38.6 مليار دولار.
وبعد التعديل في ضوء التضخم، ارتفع العجز التجاري إلى 86.3 مليار دولار في آب/ أغسطس، وهو أعلى مستوى في 12 عاما منذ كانون الثاني/ يناير 2006، من 82.4 مليار في تموز/ يوليو.
وانخفضت صادرات السلع والخدمات 0.8 بالمئة إلى 209.4 مليار دولار في آب/ أغسطس.
وهبطت صادرات فول الصويا مليار دولار وشحنات النفط الخام 0.9 مليار دولار، وزادت واردات السلع والخدمات 0.6% إلى مستوى قياسي بلغ 262.7 مليار دولار في آب/ أغسطس الماضي.