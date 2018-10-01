رئيس الإنتربول الصيني يتم اختطافه

السبت 06 أكتوبر-تشرين الأول 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قدمت الشرطة الدولية "الإنتربول" طلبا رسميا للسلطات الصينية بإيضاح أوضاع رئيس الإنتربول الصيني المختفي منذ أيام "مينغ هونغ واي".

وقال أمين عام، الإنتربول، "يورغن ستوك" في بيان، السبت، إن "الإنتربول قدم طلبا رسميا للسلطات الصينية بتقديم إيضاحات حول رئيس الإنتربول مينغ هونغ واي".

وأعربت الأمانة العامة للإنتربول عن تطلعها لإجابة رسمية من السلطات الصينية حول تساؤلات وقلق الإنتربول بشأن حالة رئيسه المختفي.

وأعلنت صحيفة صينية، الجمعة، أن بكين تتحفظ على "مينغ هونغ وي" رئيس الشرطة الدولية "الإنتربول" للتحقيق معه.

جاء ذلك في وقت فتحت فيه السلطات الفرنسية تحقيقا في اختفائه حيث يقع مقر المنظمة هناك.

ونقلت "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصادرة بالإنجليزية في هونغ كونغ -عن مصدر لم تسمه- أنّ الصيني الجنسية "هونغ" (64 عامًا) تم التحفظ عليه بمجرد وصوله بكين الأسبوع الماضي، للتحقيق معه.

لكن الصحيفة لم تذكر الخلفية التي يجري بناءً عليها التحقيق مع رئيس الإنتربول، كما لم تتطرق لمزيد من التفاصيل.

ولم تعلق السلطات الرسمية في الصين على الخبر بعد نشره.

وكانت عائلة رئيس الإنتربول "مينغ هونغ واي" أعلنت انقطاع اتصالها به واختفاءه منذ توجهه إلى العاصمة الصينية بكين 29 سبتمبر/أيلول الماضي.

وما يزال أبناء "هونغ" في ليون وكذلك زوجته التي قالت الداخلية إنها تحت حماية الشرطة، وذكرت أن الاتصالات مع السلطات الصينية مستمرة.