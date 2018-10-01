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العائلة المالكة تحضر لحفل زفاف أسطوري جديد

السبت 06 أكتوبر-تشرين الأول 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات
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تحضر العائلة المالكة البريطانية لحفل زفاف جديد لا يفصله عن حفل الزفاف الملكي الأخير، الذي جمع بين الأمير هاري وميغان ماركل، سوى بضعة أشهر.

ويجمع عقد القران هذه المرة الأميرة يوجيني، ابنة الأمير أندرو، وصديقها جاك بروكسبانك يوم 12 أكتوبر.

والأميرة يوجيني هي حفيدة الملكة إليزابيث، ويوجيني هي أميرة يورك وإسمها عند الولادة يوجين فيكتوريا هيلانة، من مواليد 23 مارس 1993، وهي الابنة الأصغر سناً من الأمير أندرو دوق يورك، وسارة دوقة يورك، وهي السابعة، والأنثى الثانية، في خط الخلافة على عرش المملكة المتحدة ودول الكومنولث

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