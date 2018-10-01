بن دغر يكشف عن تعرض حكومته للغدر وتلقيها «تهديدات ووعيد» ويخاطب المملكة

السبت 06 أكتوبر-تشرين الأول 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

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كشف رئيس الحكومة اليمنية اليوم السبت 6 اكتوبر/تشرين الاول 2018م، عن تلقي حكومته تهديدات ووعيد - دون الاشارة الى طبيعتها او ممن صدرت - وقال انها نجحت رغم ذلك في وقف انهيار الريال اليمني.

‏وقال بن دغر في تغريدات رصدها مأرب برس في حسابه الشخصي على تويتر قبل قليل (الرابعة عصرا) «لقد نجحنا رغم التهديد والوعيد وغدر الأخ والصديق، في وقف انهيار الريال اليمني، وقاومنا سياسة الإقصاء وتمزيق وحدة الوطن».

‏واضاف في تغريدة اخرى «لقد فرضنا على الريال العودة للحياة بعد أن جعله الآخرون يتجرع الموت، صراعنا مع الريال خضناه للحفاظ على ما تبقى من لقمة العيش، أنه الوجه الآخر لصراعنا من أجل البقاء شعب موحد ووطن ذو سيادة».

وفيما يبدو حديث بن دغر غامضا الا انه حمل اشارات الى اطراف داخلية وخارجية ساهمت في الدفع بالعملة اليمنية الى الانهيار .

ووجه بن دغر شكره للسعودية ، التي منحت البنك المركزي مبلغ 200مليون دولار ، اودعت مؤخرا في حساب البنك المركزي ،وقال بن دغر «شكراً مملكة الخير».