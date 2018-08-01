الاعلان عن مقتل 130 حوثيا في الحديدة

الثلاثاء 07 أغسطس-آب 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ متابعات خاصة

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أفاد الجيش الوطني، الثلاثاء 7 اغسطس/آب 2018م، بمقتل نحو 130عنصرا من مليشيا الحوثي الإنقلابية، خلال المعارك التي شهدتها جبهات محافظة الحديدة (غرب اليمن) الأسبوع الماضي.

وبحسب موقع الجيش «سبتمبر نت»، فإن أكثر من 130 قتيلاً، فضلا عن مئات الجرحى من عناصر المليشيا الحوثية سقطوا خلال معارك ضارية مع قوات الجيش الوطني، بالإضافة إلى ضربات مقاتلات التحالف العربي، في جبهات الساحل الغربي، خلال الأسبوع الماضي.

وذكر الموقع أن «قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات التحالف العربي تمكنت خلال هذه المعارك من السيطرة على عدد من المزارع بمديرية الدريهمي، وتمشيط أطراف مركز المديرية، من مليشيا الحوثي الإنقلابية».

ونفذت قوات الجيش الوطني خلال عملية التمشيط، عملية التفاف على مركز المديرية لمحاصرة المليشيا الحوثية التي اتخذت من المواطنين ومنازلهم دروعا بشرية لها.

وكانت قد قوات الجيش الوطني قد بدأت مطلع الأسبوع الماضي، عملية عسكرية لاستكمال تحرير مديرية الدريهمي جنوب الحديدة، وتمكنت من السيطرة على مناطق واسعة، وباتت على مشارف مركز المديرية.