4 مهاجمين يهددون عرش صلاح بالدوري الإنجليزي

الثلاثاء 07 أغسطس-آب 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 320

أيام قليلة، وتنطلق منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ"، موسم 2018-2019، والذي يحظى بشعبية كبيرة بسبب الكرة الهجومية التي تعتمد عليها أنديته.

ومن المقرر بدء مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، الجمعة 10 أغسطس/آب المقبل، بمواجهة تجمع فريقي مانشستر يونايتد وضيفه ليستر سيتي، على ملعب أولد ترافورد، قبل تستكمل باقي المباريات يومي السبت والأحد.

ويتوقع أن تشهد النسخة القادمة من "بريميرليغ"، منافسة حامية الوطيس، بين مجموعة كبيرة من المهاجمين، على الظفر بلقب هداف المسابقة.

وكان نجم نادي ليفربول، الدولي المصري "محمد صلاح"، قد توج نفسه على عرش الدوري الإنجليزي، الموسم الماضي 2017-2018، بعدما توج بجميع الجوائز المتاحة، وعلى رأسها جائزة هداف البطولة برصيد 32 هدفاً.

ومن المتوقع أن تظل شهية "صلاح" مفتوحة لتسجيل الأهداف، خصوصًا أنّه يتطلع لقيادة ليفربول لإحراز لقب الدوري الإنجليزي، للمرة الأولى منذ عام 1990، وسيساعده في مهمته وجوده إلى جانب البرازيلي "روبرتو فيرمينو"، والسنغالي "ساديو ماني"، بجانب قدوم الغيني "نابي كيتا" كصانع هجمات من الخلف، سيزيد عدد الكرات الواصلة، إلى الهداف المصري.

ورغم ما سبق، سيواجه "صلاح" منافسة شرسة من مهاجمي الأندية المنافسة، نستعرض أبرزهم فيما يلي:

الإنجليزي "هاري كين"

يتطلّع قائد المنتخب الإنجليزي للبناء على إنجازه، في نهائيات كأس العالم 2018، عندما فاز بجائزة هداف البطولة برصيد 6 أهداف، وذلك عندما ينطلق الدوري.

وسجل "كين" في الموسم الماضي 30 هدفًا، لم تكن كافية لتخطي "صلاح"، لكنه عازم هذا الموسم على إحراز المزيد من الأهداف، لا سيما وأنّه لا يوجد منافس حقيقي له، على مركز رأس الحربة، في التشكيلة الأساسية لتوتنهام.

الأرجنتيني "سيرغيو أغويرو"

رغم أن "أغويرو" لا يحظى بثقة مدرب ناديه مانشستر سيتي، الإسباني "بيب غوارديولا"، الذي لا تزال تصريحاته تشير إلى تفضيله للبرازيلي "جابرييل غيسوس"، لكنه سيحاول استغلال كل فرصة بالدوري، علما أنه أحرز 21 هدفًا الموسم الماضي، وهو الذي غاب عن التشكيلة الأساسية، في مجموعة لا بأس بها من المباريات.

البلجيكي "روميلو لوكاكو"

أحرز في موسمه الأول مع مانشستر يونايتد 16 هدفًا، ثم شارك مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم، محرزًا 4 أهداف، ويمتلك مزيجًا مميّزًا من المهارة، والقدرة البدنية، والفكر الجماعي، واللمسة الأخيرة القاتلة.

وسيكون تخطيه حاجز الـ20 هدفًا هذا الموسم، أمرًا واردًا، خاصة إذا تمتع بالمساندة اللازمة من زملائه.

الغابوني "بيير أوباميانغ"ش

شارك الموسم الماضي، في 13 مباراة بالدوري الإنجليزي، أحرز خلالها 10 أهداف، وسيسعى ليصبح واحدًا من اللاعبين القلائل، الذين فازوا بجائزة الهداف بأكثر من مسابقتين، بين الدوريات الخمسة الكبرى، بعدما سبق له أن توج هدافًا للدوري الألماني "بوندسليغا".